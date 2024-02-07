Минировал поля и кормил россиян: СБУ задержала в Харьковской области агронома, который помогал оккупантам

После освобождения района он остался в территориальной громаде и "залег на дно".

Служба безопасности Украины задержала агронома, помогавшего российским оккупантам минировать поля во время оккупации Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители задержали агронома местной фирмы Харьковской области. После захвата оккупантами Купянского района, он помогал захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных полей.

“Таким образом, рашисты миновали участки вокруг райцентра, в том числе местные дороги, которыми пользовались мирные жители. Кроме того, фигурант обеспечивал окупантов фермерскими продуктами питания и дровами для обогрева захваченной школы, в которой они базировались. При этом трех российских командиров их приспешник "расквартировал" в собственном доме. Также злоумышленник потребовал от своих коллег передавать захватчикам бетонные блоки и древесину для устройства фортификационных сооружений. В случае отказа – угрожал заключением в российскую застенку”, — рассказали в СБУ.

Уже после освобождения района он остался в территориальной общине и "залег на дно", надеясь избежать наказания. Однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.

“Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы”, — добавили в Службе безопасности.

Напомним, что оккупационные войска России ранним утром 7 февраля нанесли удар по Харькову ракетами С-300 – зафиксированы попадания в Слободском районе.

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