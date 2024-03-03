Министр энергетики рассказал, повысят ли тарифы на свет

Стало известно, когда их могут пересмотреть.

Сейчас тарифы на свет не будут повышать.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко во время телемарафона.

"Пока мы не рассматриваем этот вопрос... Мы пройдем сезон... Есть юридический инструмент, есть соответствующее решение, оно действует до 1 мая", — отметил он.

При этом он отметил, что не значит, что с 1 мая 2024 года тариф обязательно будет пересмотрен.

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Накануне стало известно, что стоимость ряда жилищно-коммунальных услуг в Украине будет перечисляться по новому механизму. Что изменится – читайте в новости.

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