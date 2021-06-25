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Министерство энергетики предлагает отложить повышение цен на электроэнергию еще на месяц

Министерство энергетики предлагает отложить повышение цен на электроэнергию еще на месяц

pixabay.com

Минэнерго инициировало продление срока действия действующего ПСО до 1 августа.

Министерство энергетики Украины инициировало продление срока действия действующей модели возложение специальных обязанностей (ПСО ) на рынке электроэнергии для населения до 1 августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минэнерго 25 июня.

"Новая модель ПСО должна реализовать две главные задачи: защитить социально уязвимые слои населения из-за снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, в которой сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно. Ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае-июне полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что неоднократно просили энергорегулятора (НКРЕКП) отреагировать. Минэнерго ожидает в ближайшее время ряда решений, "которые помогут стабилизировать рынок":

"Уже в первой половине июля ожидаем увидеть положительные результаты", — заявили в Минэнерго.

Напомним, в Украине подешевеет электроэнергия, но тарифы снизятся не для всех. Кто будет платить меньше.

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