Министерство энергетики предлагает отложить повышение цен на электроэнергию еще на месяц

Министерство энергетики предлагает отложить повышение цен на электроэнергию еще на месяц

Минэнерго инициировало продление срока действия действующего ПСО до 1 августа.

Министерство энергетики Украины инициировало продление срока действия действующей модели возложение специальных обязанностей (ПСО ) на рынке электроэнергии для населения до 1 августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минэнерго 25 июня.

"Новая модель ПСО должна реализовать две главные задачи: защитить социально уязвимые слои населения из-за снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, в которой сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно. Ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае-июне полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что неоднократно просили энергорегулятора (НКРЕКП) отреагировать. Минэнерго ожидает в ближайшее время ряда решений, "которые помогут стабилизировать рынок":

"Уже в первой половине июля ожидаем увидеть положительные результаты", — заявили в Минэнерго.

Напомним, в Украине подешевеет электроэнергия, но тарифы снизятся не для всех. Кто будет платить меньше.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку