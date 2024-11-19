Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине заработает еще одно министерство: Зеленский объяснил, за что оно будет отвечать

В Украине заработает еще одно министерство: Зеленский объяснил, за что оно будет отвечать

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Зеленский заявил, что это Министерство будет заниматься украинцами, проживающими за границей.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства объединения украинцев. Уже к концу 2024 планируется утвердить министра, который возглавит этот орган власти.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления в Верховной Раде 19 ноября. 

Зеленский отметил, что нужно позаботиться об украинцах всех волн миграции, проживающих за рубежом. Именно поэтому, по его мнению, стоит создать Министерство объединения украинцев. 

"Оно будет заниматься делами глобального, многомиллионного украинского сообщества. Не среди других дел, а целенаправленно. И до конца года представим для утверждения кандидатуру министра", - сказал Владимир Зеленский. 

Напомним, 19 ноября в Верховной Раде Владимир Зеленский представил План внутренней стойкости Украины. Он предусматривает 10 пунктов.

Читайте также:

В Украине отныне комиссию МСЭК можно будет пройти онлайн

В Украине отныне комиссию МСЭК можно будет пройти онлайн

Похожие темы:

Следующая публикация