Министерство обороны продолжает проект по рекрутингу в ВСУ: подписано соглашение с Work.ua

Министерство обороны Украины и сайт по трудоустройству Work.ua подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает Military Media Center.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно уточнили, что подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Рекрутинг".

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"Мы даем возможность людям смотреть и видеть, на какую именно профессию, на какую именно должность они будут готовы прийти", — отметила Наталья Калмыкова.

Артур Михно в свою очередь отметил, что компания Work.ua готова предоставлять услуги для системного подхода к привлечению военнообязанных в ряды ВСУ.



"Сегодня состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством обороны и крупнейшим сайтом по трудоустройству в Украине Work.ua. А что он означает? Он означает, что теперь на сайте Work.ua можно будет найти разные специальности, необходимые в Вооруженных Силах Украины, от разных подразделений. Таким образом, дать возможность подразделениям набирать именно профессиональных военнослужащих", — объснил соучредитель и СЕО Work.ua.

Это уже второе соглашение с рекрутинговой компанией. Первая была с компанией Lobby X.

Напомним, в Украине стартовал проект рекрутинга в армию. Как это работает, что будет с призывом и ТЦК читайте в материале.

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