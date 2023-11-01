Министерство обороны разработало концепцию реформы ТЦК: что именно изменят

Стало известно о ключевых изменениях в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Министерство обороны разработало концепцию реформы ТЦК.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на бывшего чиновника Минобороны.

По информации источника, министерство наняло бизнес-аналитиков в июне 2023 года, еще до скандала с одесским военкомом. Специалисты должны были создать концепцию реформы.

"Параллельно с идеей пришла Минцифры, которая хотела решить свою задачу с мобилизацией операторов дронов для проекта "Армия дронов", – сообщил эксчиновник.

Концепция реформы ТЦК предусматривает изменения в способе учета военнообязанных, предварительном отборе военных, оповещении, призовых по мобилизации и еще четырех составляющих.

Критерии оценки:

защита прав и свобод в процессе мобилизации,

справедливость,

качество,

количество и противодействие коррупции.

Со сменой команды реформа продолжалась, сказал сотрудник Минобороны на правах анонимности, ознакомленный с темой, но не уполномоченный комментировать ее публично.

В концепции реформы перечисляются проблемы с предварительным отбором военных – ручная обработка данных и формальные критерии.

Авторы предлагают автоматизировать отбор и создать систему рекрутинга. Последнее подразумевает вебпортал с вакансиями и гражданские рекрутинговые агентства по подбору.

" Смарт-мобилизация, которую заявил Федоров, это его идея рекрутинга для операторов-дронов", — сказал бывший чиновник из Минобороны.

Он добавил, что реформа, которую ведет Минобороны, "намного комплекснее и шире".

"Просто Минобороны хуже бегает с презентациями", – добавил он.

Ранее Минцифры заявило, что работает над пилотным проектом смарт-мобилизации – пилотным проектом, предусматривающим возможность военнообязанного, вступающего в Сил безопасности и обороны избрать специальность, по которой он может присоединиться к рядам армии.

Напомним, скандальный эксвойск Одесской области Евгений Борисов, который сейчас находится в СИЗО, собирается доказывать в апелляционном суде безосновательность своего ареста и выйти из-под стражи.

Читайте также: