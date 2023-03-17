Министерство образования может возглавить Оксен Лисовой: что известно о кандидате

Директор Малой академии наук уже почти год принимает участие в боевых действиях как доброволец.

Пост министра образования и науки Украины может занять директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Вместо Шкарлета министром образования будет директор Малой академии наук Оксен Лисовой. Очень хороший выбор”, – написал он.

Депутат также отметил, что смена главы МОН не будет единственной кадровой ротацией, запланированной на ближайшую пленарную неделю.

Известно, что Оксен Лисовой почти год принимает участие в боевых действиях как доброволец 95-й бригады Десантно-штурмовых войск, одновременно исполняя служебные обязанности директора МАН Украины.

Также читайте Министерство скандалов: пять громких инцидентов времен руководства Шкарлета в МОН

Ученый родился в 1972 году под Киевом. Сын репрессированного советской властью философа и правозащитника Василия Лисового и талантливого педагога Веры Лисовой. Окончил Решетиловское художественное училище народных промыслов по специальности "художник-керамист" и Киевский государственный институт культуры по специальности "библиотечно-информационные системы".

Работал учителем в Киево-Могилянском коллегиуме, тренером по фехтованию, поддерживал деятельность общественной юношеской организации "Сич". Кандидат философских наук, доцент.

Оксен Лисовой женат, воспитывает двух сыновей.

Напомним, ранее нардеп от "Голоса" Инна Совсун сообщила, что Сергей Шкарлет покинет должность министра образования и науки Украины, которую он занимал с декабря 2020 года.

Читайте также: