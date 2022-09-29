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Министр агрополитики о зерновом соглашении: "Разговаривать можно с психически здоровым человеком, но это не о Путине"

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Министр агрополитики о зерновом соглашении: "Разговаривать можно с психически здоровым человеком, но это не о Путине"

Фото: Associated Press

В Минагрополитики заявили, что российский диктатор Владимир Путин слишком "психически нестабильный", поэтому гарантировать продление соглашения об экспорте украинского зерна пока нельзя.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский на саммите Future of Food and Farming в Париже рассказал, что "трудно обсуждать" шансы на продление соглашения, позволяющего Украине вести морскую торговлю. Следует отметить, что срок действия соответствующего договора истекает уже в ноябре.

Об этом пишет издание Politico.

"Всегда можно обсудить эти шансы с психически здоровым человеком. В данной ситуации все не так. Очень сложно что-либо планировать", — сказал Сольский.

Он добавил, что Украина работает с ООН и Турцией над продолжением соглашения, которое жизненно важно для украинской экономики и для стран с неблагополучной продовольственной безопасностью, особенно в Африке.

"Я думаю, что продление соглашения будет для нас очень тревожным вопросом до момента его подписания. У нас будет понимание, произойдет это или нет ближе к концу соглашения", — отметил Сольский.

Он также напомнил, что несмотря на согласие на договор в июле, Путин в последние недели подверг ее критике, утверждая, что подавляющее большинство экспортированного зерна идет в богатые страны Европы, а не в наиболее уязвимые страны. Такие замечания вызывали сомнения в том, что сделка будет возобновлена.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу.

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