Министр агрополитики Сольский прокомментировал свое заявление об отставке

Сольского подозревают в незаконных сделках с землей на сумму в полмиллиарда гривен.
Министр агрополитики Николай Сольский подтвердил, что написал заявление об освобождении от должности министра аграрной политики и продовольствия. Его отставку должна рассмотреть Верховная Рада.
Об этом он написал в Сети.
"Да, я написал заявление об отставке с поста Министра. В такой ситуации считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку, буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше – продолжу работать ", – заявил он.
В то же время глава ВР Руслан Стефанчук пообещал, что заявление Сольского Верховная Рада рассмотрит на одном из ближайших пленарных заседаний.
Отметим, бывшего главу аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра агрополитики Николая Сольского подозревают в незаконных сделках с землей на сумму в полмиллиарда гривен. По данным следствия, он завладел государственной землей на 291 млн грн и пытался присвоить землю еще на 190 млн грн.
Напомним, перед этим глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский написал заявление об отставке.
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