Министр агрополитики Сольский прокомментировал свое заявление об отставке

Сольского подозревают в незаконных сделках с землей на сумму в полмиллиарда гривен.

Министр агрополитики Николай Сольский подтвердил, что написал заявление об освобождении от должности министра аграрной политики и продовольствия. Его отставку должна рассмотреть Верховная Рада.

Об этом он написал в Сети.

"Да, я написал заявление об отставке с поста Министра. В такой ситуации считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку, буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше – продолжу работать ", – заявил он.

В то же время глава ВР Руслан Стефанчук пообещал, что заявление Сольского Верховная Рада рассмотрит на одном из ближайших пленарных заседаний.

Также читайте Оккупанты на Херсонщине расстреляли коллаборантку

Отметим, бывшего главу аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра агрополитики Николая Сольского подозревают в незаконных сделках с землей на сумму в полмиллиарда гривен. По данным следствия, он завладел государственной землей на 291 млн грн и пытался присвоить землю еще на 190 млн грн.

Напомним, перед этим глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский написал заявление об отставке.

Читайте также: