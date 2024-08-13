"Министр едет в Харьков, может, его там взорвут?": СБУ обнародовало аудио разговоров задержанного на взятке замминистра энергетики

СБУ опубликовала новые доказательства по делу о полумиллионной взятке замминистра энергетики.

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченные разговоры фигурантов масштабной коррупционной схемы, в организации которой подозревается замминистра энергетики Украины.

По материалам дела, в обмен на взятку в 500 тысяч долларов США чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта – Покровскому.

Напомним, что ранее сотрудники СБУ и НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Киевской областной прокуратуры, а также при содействии министра энергетики Украины разоблачили соответствующую коррупционную схему и задержали четырех фигурантов производства.

В настоящее время всем им избраны меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Александр Хейло был задержан в Киеве во время получения полмиллиона долларов взятки. По версии следствия Хейло организовал коррупционную схему, в которой приняли участие частный энерготрейдер, руководитель энергетической компании и руководитель добывающего предприятия.

После того, как СБУ обнародовала информацию о задержании Александра Хейла, Кабинет министров принял решение о его освобождении от должности.

Высший антикоррупционный суд 12 августа отправил бывшего замминистра под стражу до 8 октября с правом внесения 25 млн грн залога.