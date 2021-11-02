Министр экономики Любченко вслед за двумя коллегами тоже подал в отставку

Министр экономики Любченко вслед за двумя коллегами тоже подал в отставку

Заявление Любченко находится в аппарате Рады.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко подал заявление об отставке.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

"Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", – сказано в сообщении.

К слову, Алексей Любченко стал вице-премьером – министром экономики 20 мая 2021 года. Ранее он занимал должность главы Государственной налоговой службы.

Напомним, 1 ноября сразу два вице-премьера написали заявления об увольнении по собственному желанию — вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и вице-премьер-министр Украины — министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский.

Вечером "Слуга народа" провела заседание фракции и приняла ряд решений, касающихся кадровых назначений. В частности, МинТОТ возглавит Ирина Верещук, министром обороны станет Алексей Резников.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку