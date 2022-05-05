Министр экономики рассказала, сколько в Украине осталось топлива и почему возник дефицит

Министр экономики рассказала, сколько в Украине осталось топлива и почему возник дефицит

В Украине наблюдается временный дефицит топлива.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в стране возник дефицит из-за того, что российские оккупанты уничтожили мощности Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.

Об этом она сказала на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

По ее словам, у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тыс. тонн бензинов и 41,4 тыс. тонн дизельного горючего. Впрочем, правительство активно работает над тем, чтобы устранить дефицит.

"Мы приняли ряд правительственных решений, которые позволяют направить имеющиеся в стране объемы – это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля – на рынок, что должно уменьшить дефицит", – сказала Свириденко.

Она также отметила, что на рынке нефтепродуктов фиксируется избыточный спрос, который может быть вызван паникой среди населения из-за временного дефицита топлива.

Напомним, узнать, на каких заправках Киева есть бензин, теперь можно на онлайн-карте. Теперь перед тем, как ехать на заправку, можно отыскать ее на специальной карте и проверить, есть ли там бензин и сколько топлива можно получить на один автомобиль.

Читайте также: