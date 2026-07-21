Министр энергетики наградил 40 шахтеров и энергетиков ДТЭК за подготовку к зиме

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что церемония прошла в шахте, на глубине 480 метров, где работают горняки. Награды Министерства энергетики получили работники угольных и энергетических предприятий, которые обеспечивают работу единой производственной цепи — от добычи украинского угля до производства электроэнергии.

«Спасибо шахтерам и энергетикам за профессионализм и смелость. Несмотря на неоднократные вражеские обстрелы, вы продолжаете работать и снабжать страну светом и теплом. Есть честь вручить вам почетные награды, потому что в основе энергетической устойчивости Украины всегда стоят люди. Ценим вклад каждого. Свет победит!», - отметил Шмигаль.

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В ходе визита он спустился под землю, ознакомился с работой угледобывающего предприятия.

Шахтеры продолжают работать в условиях полномасштабной войны, приближающейся зоны боевых действий, вражеских атак и регулярных обесточений. Также они помогают энергетикам восстанавливать теплоэлектростанции, поврежденные в результате обстрелов.

«К следующей зиме мы готовимся как одна команда. Шахтеры добывают уголь для украинских теплоэлектростанций, энергетики восстанавливают оборудование после атак, машиностроители снабжают предприятия необходимой техникой. На своем уровне делаем все возможное, чтобы, несмотря на вызовы войны, украинцы были со светом и теплом, особенно в осенне-зимний период», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова направил в прохождение ТЭС и шахтами военных зим более 51 млрд грн.

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