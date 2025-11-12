Министр энергетики подала в отставку: какая причина

Светлана Гринчук

Светлана Гринчук, занимавшая должность Министерства энергетики Украины, подала заявление об увольнении.

Об этом она сообщила в соцсетях.

«Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна Президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать в пользу государства, которое я делала на протяжении последних 10 лет на разных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста», — написала она.

Также добавила, что во время ее работы не было никаких нарушений законодательства. Она подтвердила, что таких «фактов не может существовать в принципе». По ее словам, какие-либо спекуляции на эту тему неуместны.

«Всему должен быть предел. В конце концов время все расставит на свои места», — подытожила она.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о реализации операции «Мидас». Да, была разоблачена масштабная коррупция в энергетике. Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками.

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил о сложении полномочий члена Наблюдательного совета ГП «НАЭК „Энергоатом“». Причиной выхода он назвал бюрократию и «глубокую несостоятельность», чтобы адекватно отреагировать на коррупционные скандалы.

А пока известно, эксвицепремьер Чернышев получил подозрение от НАБУ и САП в незаконном обогащении.