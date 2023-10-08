Министр энергетики призвал украинцев запасаться на зиму генераторами

Со своей стороны, Минэнерго и украинская ПВО обещают сделать все, чтобы генераторы украинцам не понадобились.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что его ведомство будет делать все возможное во избежание отключений света в Украине. В то же время чиновник призвал украинцев подготовиться к зиме и запастись генераторами.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Мы-Украина".

"Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование, сделайте это. А мы, со своей стороны, вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась", — сказал Галущенко.

По его словам, на сегодняшний день система электроснабжения Украины превосходит аналоги некоторых стран Европы и готова успешно пережить зимний период.

"Два основных элемента, обеспечивающих надежность любой энергосистемы — генерация и передача электроэнергии — находятся на достаточно высоком уровне", — добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить больше систем ПВО, поскольку зимой ожидается "много атак" со стороны РФ как дронами, так и ракетами.

"Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мнение, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту", — подчеркнул президент.

В Воздушных силах считают, что эта осень и зима станут рекордными по количеству беспилотников, применяемых РФ против Украины.

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