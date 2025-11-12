Министр энергетики прокомментировала ночевку у Галущенко: что заявила

Светлана Гринчук / © Facebook

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) при рассмотрении дела о масштабной коррупции в энергетике обнародовали неожиданные детали. Согласно протоколу визуального наблюдения, министерша энергетики Светлана Гринчук по меньшей мере трижды ночевала в помещении министра юстиции Германа Галущенко. Чиновница прокомментировала эту информацию.

Об этом пишет Следствие.info.

Ночлеги фиксировались летом 2025 года, вскоре после назначения Гринчука на должность. Как сообщил прокурор на заседании 12 ноября, должностная лицо, не имеющая подозрения в деле НАБУ/САП, даже «калитку своим ключом отпирала».

Журналисты обратились к Светлане Гринчук за комментарием по поводу этих новых подробностей. Министерша заявила, что «ничего об этом не слышала». После этого чиновник бросила трубку и перестала отвечать на звонки.

Скандальные подробности, обнародованные ВАКС, быстро привели к реакции на самом высоком уровне. Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Министерство энергетики и Министр юстиции не могут оставаться на своих должностях.

«Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров», — подчеркнул президент.

Впоследствии Светлана Гринчук, занимавшая должность министерства энергетики Украины, подала заявление об увольнении.

Также сообщалось, что один из эпизодов из «пленок НАБУ» свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил министру юстиции (эксминистру энергетики) Герману Галущенко после сообщения от бизнесмена Тимура Миндича.