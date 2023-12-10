Министр энергетики рассказал, есть ли сейчас предпосылки для блекаутов

Блэкауты могут произойти, однако они будут носить временный характер

Пока предпосылок для блекаутов нет, но в случае террористических атак россиян на украинскую энергосистему отключения света все же могут быть, однако они будут носить временный характер.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, — пишет Укринформ.

"Единственная угроза – это атаки россиян. Предугадать уровень атак и когда они будут – это сложно", — отметил Галущенко.

Также читайте Киев был на грани блэкаута: эксперт заявил об усилении риска отключений света в Украине

Он подчеркнул, что пока нет предпосылок для блекаутов.

"Даже, если произойдет критическое влияние на энергосистему в результате атак, блекауты могут быть, но они будут носить временный характер", — резюмировал Галущенко.

Напомним, что ранее гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко объяснил, стоит ли ожидать отключения света при минусовой температуре.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Снова без света? Насколько энергетика защищена от российских атак

Читайте ведущие новости дня: