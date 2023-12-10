Министр энергетики рассказал, есть ли сейчас предпосылки для блекаутов

Блэкауты могут произойти, однако они будут носить временный характер
Пока предпосылок для блекаутов нет, но в случае террористических атак россиян на украинскую энергосистему отключения света все же могут быть, однако они будут носить временный характер.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, — пишет Укринформ.
"Единственная угроза – это атаки россиян. Предугадать уровень атак и когда они будут – это сложно", — отметил Галущенко.
Он подчеркнул, что пока нет предпосылок для блекаутов.
"Даже, если произойдет критическое влияние на энергосистему в результате атак, блекауты могут быть, но они будут носить временный характер", — резюмировал Галущенко.
Напомним, что ранее гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко объяснил, стоит ли ожидать отключения света при минусовой температуре.
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