Министр энергетики рассказал о последствиях вражеских атак по Украине: где ситуация со светом самая сложная

Утром 26 января российские оккупанты нанесли очередной удар по энергетической системе Украины. В результате введены аварийные отключения света.

Больше всего от российского террора пострадали Киевская, Одесская и Винницкая области.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Сегодня враг вновь обстрелял объекты энергетики, пытаясь повлечь системный сбой в энергосистеме Украины. Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесскои и Винницкой областях", — написал он в фейсбуке.

В ДТЭК добавили, что из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в Одесской области продолжают действовать экстренные отключения света.

"Такая ситуация может продолжаться несколько дней, пока не будут возобновлены поврежденные энергообъекты", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 26 января россияне выпустили по территории Украины десятки ракет. В регионах работали системы противовоздушной обороны, однако некоторые вражеские объекты нанесли вред. Что известно о массированной ракетной атаке оккупантов — читайте в материале ТСН.ua.

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