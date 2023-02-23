Министр энергетики рассказал о ситуации в энергосистеме

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергосистема работает без ограничений для потребителей. В частности, 23 февраля свет не будет выключаться.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Отмечается, сейчас достаточно мощности для полного обеспечения потребностей украинцев в электроэнергии.

"Несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерация имеет достаточно мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии, а также значительный резерв", — рассказал он.

По словам министра, за последние сутки в результате постоянных вражеских обстрелов возросло количество обесточенных потребителей в Харьковской и Запорожской областях. Тем временем в Донецкой области возобновлено электроснабжение около 18 тысяч абонентов.

Напомним, на днях глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самые тяжелые времена с электроэнергией прошли, однако "расслабляться не стоит". По его словам, благодаря улучшению украинского ПВО и "снижению возможностей Москвы наносить удары" по критической инфраструктуре хуже всего в ситуации с электроэнергией уже позади, но "расслабляться не стоит".

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