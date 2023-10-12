Министр финансов США призвала Зеленского сфокусироваться на борьбе с коррупцией в Украине

Она говорит, что экономическая команда Украины разработала правильную политику и добилась значительных результатов в сложной ситуации.

Президента Украины Владимира Зеленского призывали сосредоточиться на борьбе с коррупцией и укреплении государственного управления. С таким предложением выступила министер финансов США Джанет Йеллен.

Об этом пишет Reuters.

По ее словам, США будут продолжать оказывать нашему государству экономическую поддержку. Кроме того, они положительно отнеслись к фокусу нашей власти, сосредоточенному на борьбе с коррупцией и усилении подотчетности и надлежащего управления.

"Продолжение решения этих сложных вопросов будет ключевым для обеспечения будущего, которого заслуживают украинцы", – отметила Еллен.

Она также добавила, что экономическая команда Украины разработала правильную политику и добилась значительных результатов в сложной ситуации, ссылаясь на выполнение Киевом кредитной программы МВФ в размере 15,6 млрд долларов.

Кроме того, программа МВФ, по ее словам, была ключевой для обеспечения макростабильности и продвижения реформ, подчеркнув, что продолжение работы над этими реформами будет необходимо для восстановления страны.

Напомним, что в Офисе президента подвели итоги визита главы государства Владимира Зеленского в Брюссель.

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