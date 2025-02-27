Министр финансов США раскрыл детали соглашения по ископаемым: как оно будет способствовать завершению войны

По словам американского чиновника, договоренность предполагает экономическое партнерство между Украиной и США в разных областях.

Новое соглашение между Украиной и США является ключевой частью долгосрочной стратегии Дональда Трампа по мирным переговорам между Киевом и Москвой и возобновлению мирной жизни украинцев.

Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox.

"Я ездил в Киев около 10 дней назад и встречался с президентом Зеленским, и это соглашение является частью долговременной стратегии президента Трампа по переговорам о мире между Украиной и Россией и возвращении украинцев в мирную жизнь", – сказал Бессент.

По словам американского чиновника, договоренность предполагает экономическое партнерство между Украиной и США в таких областях, как:

стратегические полезные ископаемые;

энергетика;

предпринимательство.

Бессент подчеркнул, что американский бизнес готов инвестировать в Украину и способствовать ее экономическому росту.

"Это беспроигрышный вариант. Мы зарабатываем деньги, если украинский народ зарабатывает деньги, и я верю, что с Соединенными Штатами Америки нашими ноу-хау наш бизнес готов прийти и предоставить капитал, чтобы мы могли ускорить рост Украины и вывести украинскую экономику на траекторию роста, большого роста", — подчеркнул министр финансов.

Он также отметил, что главная цель – помочь Украине стать на траекторию большого экономического роста.

Напомним, украинские медиа опубликовали полный текст соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. О чем в ней идет речь – узнайте в публикации.