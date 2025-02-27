Министр финансов США раскрыл детали соглашения по ископаемым: как оно будет способствовать завершению войны

По словам американского чиновника, договоренность предполагает экономическое партнерство между Украиной и США в разных областях.
Новое соглашение между Украиной и США является ключевой частью долгосрочной стратегии Дональда Трампа по мирным переговорам между Киевом и Москвой и возобновлению мирной жизни украинцев.
Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox.
"Я ездил в Киев около 10 дней назад и встречался с президентом Зеленским, и это соглашение является частью долговременной стратегии президента Трампа по переговорам о мире между Украиной и Россией и возвращении украинцев в мирную жизнь", – сказал Бессент.
По словам американского чиновника, договоренность предполагает экономическое партнерство между Украиной и США в таких областях, как:
- стратегические полезные ископаемые;
- энергетика;
- предпринимательство.
Бессент подчеркнул, что американский бизнес готов инвестировать в Украину и способствовать ее экономическому росту.
"Это беспроигрышный вариант. Мы зарабатываем деньги, если украинский народ зарабатывает деньги, и я верю, что с Соединенными Штатами Америки нашими ноу-хау наш бизнес готов прийти и предоставить капитал, чтобы мы могли ускорить рост Украины и вывести украинскую экономику на траекторию роста, большого роста", — подчеркнул министр финансов.
Он также отметил, что главная цель – помочь Украине стать на траекторию большого экономического роста.
Напомним, украинские медиа опубликовали полный текст соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. О чем в ней идет речь – узнайте в публикации.
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