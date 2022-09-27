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Министр иностранных дел Франции прибыла в Киев

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Министр иностранных дел Франции прибыла в Киев

Фото: Associated Press

Во вторник, 27 сентября, в Киев с официальным визитом прибыла министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

По словам министра, она прибыла в Украину, чтобы выразить поддержку. Пока больше деталей о приезде Колонны не известно.

О своем визите министр иностранных дел Франции сообщила в Twitter.

"Доброе утро, Украина, я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину", — написала она.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с французской коллегой Катрин Колонной. Министры двух стран обсудили возможности новых поставок самоходных артиллерийских установок "Caesar" для украинских защитников.

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