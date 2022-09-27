Министр иностранных дел Франции прибыла в Киев

Во вторник, 27 сентября, в Киев с официальным визитом прибыла министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

По словам министра, она прибыла в Украину, чтобы выразить поддержку. Пока больше деталей о приезде Колонны не известно.

О своем визите министр иностранных дел Франции сообщила в Twitter.

"Доброе утро, Украина, я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину", — написала она.

Bonjour l'Ukraine, la France est à vos côtés. #Киев



Good morning #Ukraine, это хорошо, чтобы быть. #Kyiv



Доброе утро #Украина, я рада вернуться #Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину. pic.twitter.com/PoNlKfqqqN — Catherine Colonna (@MinColonna) September 27, 2022

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с французской коллегой Катрин Колонной. Министры двух стран обсудили возможности новых поставок самоходных артиллерийских установок "Caesar" для украинских защитников.

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