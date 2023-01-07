Министр культуры опроверг слова представителей УПЦ МП о "силовом захвате Успенского собора"

Александр Ткаченко в очередной раз подчеркнул, что Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры принадлежат государству.

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что разрешение на проведение Рождественской службы Предстоятелем Православной церкви Украины Митрополитом Эпифанием в Успенском соборе Киево-Печерской лавры заключено на сегодня 7 января, с 8 до 12 часов.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Он также подчеркнул, что Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры принадлежат государству.

По словам Ткаченко, упреки УПЦ МП относительно того, что во время войны имущество нельзя было забирать, безосновательны, ведь соглашение на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней Лавре было временным.

"Это нормальная юридическая, прозрачная процедура возвращения храмов в полное пользование украинским государством, там никакого силового захвата нет", — подчеркнул он.

Напомним, 5 января министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, а наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.

С УПЦ МП не продлили аренду храмов Киево-Печерской Лавры

31 декабря УПЦ (Московского патриархата) провела последнее богослужение в главных соборах Киево-Печерской лавры – Успенском и Трапезном. 1 января, УПЦ МП уже не допустили на территорию Верхней лавры, поэтому митрополит Павел прибег к угрозам и проклятиям.

УПЦ МП "выселяют" из двух главных храмов Киево-Печерской лавры – Успенского и Трапезного соборов, принадлежащих государству.

Верхняя лавра принадлежит Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику. На территории Верхней лавры расположены главные соборы – Успенский и Трапезный, а также Троицкая надвратная церковь и Большая колокольня.

В Нижней Лавре, где находятся пещеры, действует мужской монастырь УПЦ МП, духовная семинария, резиденция наместника Лавры и ряд храмов. Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви (Московского патриархата). В 2013 году, во времена президенства Януковича, было заключено бессрочное соглашение на использование Нижней Лавры УПЦ МП.

В субботу, 7 января, впервые в истории ПЦУ Эпифаний совершает богослужение на Рождество в Киево-Печерской лавре.

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