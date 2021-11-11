Министр культуры Ткаченко официально подал в отставку и назвал причины своего решения

Ткаченко обнародовал фото своего заявления об отставке и назвал причины решения.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал в отставку. Он обнародовал документ и рассказал, что одной из причин стало отделение Госкино от Минкульта.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня отправил свое заявление главе ВР Руслану Стефанчуку. Эти полтора года были действительно безумными. Хоть и эмоционально сложными, но очень вдохновляющими. Особенно поездки по Украине и знакомство с людьми, которые искренне болеют за украинскую культуру", — написал Ткаченко.

Он объяснил свою отставку, в частности, решением Кабмина насчет Госкино, которое вывели из-под управления Минкульта и передали в управление правительства. Ткаченко говорит, что решение принималось без согласования с МКИП и оно нелогичное.

"Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности. Вместо продления воплощения европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля, принимается решение, с которым я согласиться не могу. И оно неединично", — написал Ткаченко.

Ткаченко, например, привел решение правительства создать Госслужбу и Госинспекцию по охране культурного наследия. Но, по его словам, через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве представления Минкульта на создание этих институтов.

"Наполнение операционным функционалом Госискусств также блокировалось. Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней – не менее болезненной. Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения и финальная сумма для меня неприемлемы", — подчеркнул Александр Ткаченко.

facebook.com/Александр Ткаченко

Он также отметил, что за время работы в Минкульте успел сделать 50% из запланированного, но говорит, что некоторыми вещами можно гордиться. Свой отчет он обещает объявить в Раде в ближайшее время.

В конце Ткаченко поблагодарил коллег и президента и отметил: "Работа в правительстве все же при отсутствии командной работы и наличии бюрократических процедур – не так эффективно, по сравнению с работой в индустриях".

Следующему главе Минкульта он пожелал выдержки и внутренней силы, добавив, что всегда будет готов дать совет.

Напомним, 10 ноября стало известно, что министр культуры Александр Ткаченко намерен подать заявление об отставке.

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Александр Ткаченко подает заявление об отставке

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