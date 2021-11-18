Министр Лещенко рассказал об угрозах в адрес его семьи и детей

Министр Лещенко рассказал об угрозах в адрес его семьи и детей

Чиновник утверждает, что покушение на его жизнь ничего не изменит, поскольку вся информация о земельных сделках находится в распоряжении правоохранительных органов.

Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко признался, что попытка покушения на его жизнь из-за ситуации, которая носит гражданско-правовой характер, его ошеломила.

Об этом чиновник заявил в комментарии во время срочного брифинга в Министерстве внутренних дел в четверг, 18 ноября.

По его словам, через несколько часов после его возвращения из служебной командировки в Саудовскую Аравию, к нему обратился министр внутренних дел Денис Монастырский и сообщил об оперативной информации о покушении на его жизнь.

"В отношении меня было много различных угроз, и в отношении членов моей семьи и моих детей... И этот процесс постоянный", — отметил он.

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Министр сообщил, что с 2020 года, когда он занял эту должность в правительстве, он находится под охраной, поскольку министерство тесно сотрудничает с правоохранительными органами по конкретным фактам по поводу двойной приватизации, вывода государственной земли в частную собственность, возвращению земли в собственность Министерства обороны и т.п.

"Я публично очертил свою позицию в интервью еще в январе 2021 года, что буду вести дела только в правовой плоскости и не буду реагировать на шантаж и угрозы", — сказал Роман Лещенко.

Он признался, что его ошеломила ситуация с гражданином США, которая тянется с 2018 года и носит гражданско-правовой характер. В то время он был обычным аграрием и к политической деятельности никакого отношения не имел.

В то же время министр подчеркнул, что любое покушение на него ничего не изменит в работе министерства в противодействии схемам разбазаривания государственных земель.

“Если кто-то считает, что какие-то угрозы и покушения позволят избежать ответственности – нет никаких перспектив. Все данные, вся информация находятся в правоохранительных органах. Это ни к чему не приведет. Сроков исковой давности за правонарушения, совершенные за тридцать лет против украинской земли, не существует, все будут нести ответственность”, — заверил Лещенко.

Напомним, в Министерстве внутренних дел подтвердили информацию о покушении на министра аграрной политики Романа Лещенко.

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