Министр Малюська пообещал покупателю колонии в Прилуках вкусный и полезный подарок

Глава Минюста предлагает приобрести в ФГИ Прилуцкую воспитательную колонию для создания здесь коворкинга.

Министр юстиции Денис Малюська напомнил о "большой распродаже тюрем", которую проводит Фонд госимущества (ФГИ) Украины и предложил покупателю, который приобретет Прилуцкую исправительную колонию, смузи в подарок.

Об этом министр написал в комментарии под своим сообщением на Facebook-странице.

Бывшую колонию в Прилуках, по мнению Дениса Малюськи, после приобретения можно легко переоборудовать в модный теперь коворкинг, в котором "даже ночевать на работе можно".

В своей заметке он напомнил, что лот, выставленный на аукцион ФГИ, включает 26 тыс. кв. м помещений, а также три земельных участка общей площадью 5,28 га. Он имеет готовую инфраструктуру и коммуникации и расположен в Черниговской области — всего в 135 километрах от столицы.

"Прошліе резиденты "коворкинга" выехали из него еще в 2019 году. Покупай и работай! " — обратился министр к покупателям, пообещав победителю аукциона в подарок — смузи.

Фото: Facebook

Напомним, что бонусом для покупателей другой тюрьмі под Киевом будет копия известного рисунке Бэнкси, выполненная министром юстиции Денисом Малюськой.

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