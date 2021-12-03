Министр обороны сообщил о возможности сокращения срока призыва на срочную службу в армии

Министр обороны сообщил о возможности сокращения срока призыва на срочную службу в армии

Он выразил надежду, что решению многих вопросов будет способствовать вступление в действие закона о территориальной обороне.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о возможности сокращения срока призыва на срочную службу в армии.

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Об этом он заявил 3 декабря в Раде во время Часа вопросов правительству.

Резников отметил, что его позиция в том, что, возможно, не нужно призывать "на столь долгий период, возможно его делать более коротким и готовить потенциал наших будущих защитников и защитниц для того, чтобы они были готовы".

"На сегодняшний день мы изучаем вместе с главнокомандующим, с Генеральным штабом целесообразность и потребность призыва на срочную военную службу", — сказал глава Минобороны и попросил депутатов еще проработать вопрос о целесообразности перехода на полностью контрактную армию.

Напомним, ранее Алексей Резников признался, что мечтает о профессиональной армии и допустил возможность отмены обязательного призыва в армию.