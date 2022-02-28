Министр обороны Украины предложил российским солдатам 5 млн рублей, если они сдадутся

Для Украины человеческая жизнь является самой высокой ценностью.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина готова выплатить российским солдатам по 5 млн рублей, если они добровольно сложат оружие.

Об этом министр написал в Facebook.

"За 4 суток потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров врага оказались в нашем плену. Многие из них совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, Часть зазомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков невысока, она становится совсем мизерной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия. И когда видят, что их никто не встречает с цветами. Наоборот – называет фашистами и требует уйти", — написал министр.

Резников подчеркнул, что для Украины человеческая жизнь – самая высокая ценность. Чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного ИТ-сообщества. Она очень проста.

"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн. рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии. Каждый, кто откажется быть оккупантом, — приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта — пощады не будет! Слава Украине", — написал министр.