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Министр обороны Украины предложил российским солдатам 5 млн рублей, если они сдадутся

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Министр обороны Украины предложил российским солдатам 5 млн рублей, если они сдадутся

Для Украины человеческая жизнь является самой высокой ценностью.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина готова выплатить российским солдатам по 5 млн рублей, если они добровольно сложат оружие.

Об этом министр написал в Facebook.

"За 4 суток потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров врага оказались в нашем плену. Многие из них совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, Часть зазомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков невысока, она становится совсем мизерной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия. И когда видят, что их никто не встречает с цветами. Наоборот – называет фашистами и требует уйти", — написал министр.

Резников подчеркнул, что для Украины человеческая жизнь – самая высокая ценность. Чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного ИТ-сообщества. Она очень проста.

"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн. рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии. Каждый, кто откажется быть оккупантом, — приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта — пощады не будет! Слава Украине", — написал министр.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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