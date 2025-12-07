Министр обороны времен Кучмы Кузьмук "засветился" с военными: детали скандала

Александр Кузьмук

Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук до последнего времени работал в должности советника командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Об этом передает пресс-служба сил ТрО.

Кузьмук «засветился», когда вручал военнослужащим сил ТРО ведомственные награды и ценные подарки по случаю Дня ВСУ.

«За исторически небольшой период Вооруженные Силы Украины прошли большой путь. Если мы сопротивляемся монстру, который своими силами превосходит нас во много раз, то это исключительно благодаря вам — всем офицерам, сержантам и солдатам, которые сражаются мужественно и стойко», — заявил он.

Скандал в Сети

После этого в Сети разгорелся скандал. Украинцы вспомнили, что биография Кузьмука достаточно неоднозначна. Среди прочего он был членом Партии регионов и голосовал за «диктаторские законы» 16 января 2014 г.

«Ему 71 год, был министром обороны еще при Кучме, с 1996 года. Затем был нардепом трех созывов от Партии регионов. Во времена депутатства подписал обращение к Сейму Польши с просьбой признать, что украинцы якобы совершали геноцид против поляков. Наконец-то армейская реформа», — отреагировал волонтер Сергей Стерненко.

Историк и военнослужащий Вахтанг Кипиани поделился воспоминанием, как написал речь Кузьмуку, в которой упомянул об УПА и Сечевых стрелках, а затем испытывал из-за этого неприятности.

А военный Руслан Трегуб напомнил, что Кузьмук поставил подпись под передачей украинских стратегических бомбардировщиков в РФ, с помощью которых оккупанты сейчас бомбят наши города и села.

После огласки Кузьмука уволили

Как оказалось, Кузьмук занимал должность внештатного советника Командующего Сил ТрО ВСУ от 14 октября 2022 года.

После общественной огласки Кузьмука уволили с должности в Силах ТрО. Об этом сообщили Силы территориальной обороны ВСУ.

«Генерал армии Александр Кузьмук был назначен внештатным советником Командующего Сил ТРО ВСУ соответствующим приказом от 14.10.2022 года. Согласно сегодняшнему решению Командующего Сил ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с позиции внештатного советника», — говорится в сообщении.

Чем известен Александр Кузьмук: биография

Кузьмук занимал должность министра обороны при президентстве Леонида Кучмы — с 1996 по 2001 год и в конце 2004 — начале 2005 годов.

Во времена руководства Александра Кузьмука Министерством обороны произошло две большие трагедии:

в 2000 году ракета «Точка-У» попала в многоэтажку в Броварах Киевской области. В результате чего три человека погибли и 5 были ранены. Кузьмук тогда отказался уходить в отставку.

В 2001 году якобы ракета сил ПВО Украины над Черным морем попала в самолет Ту-154М, выполнявший рейс Тель-Авив — Новосибирск. Но вина Украины в этом инциденте полностью не доказана. Существует версия, что самолет по ошибке сбили российские военные, а Путин заставил Кучму взять вину на Украину. После этого инцидента Кузьмук подал в отставку.

В 2007 году полгода Кузьмук занимал должность вице-премьер-министра Украины.

Также он избирался народным депутатом Украины 4-го (2002-2006 гг.), 6-го (2007-2012 гг.) и 7-го (2012-2014 гг.) созывов — от блока «За единую Украину», а затем от Партии регионов.

Как напомнил Главком, в апреле 2024 года Александр Кузьмук в ресторане African Queen в яхт-клубе Монако отпраздновал свое 70-летие. В комментарии журналисту Кузьмук подтвердил юбилей в Монако.

По информации журналистов-расследователей проекта «Схемы» (Радио Свобода), Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые Киев передал Москве в 1999 году, когда Минобороны возглавлял Кузьмук.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз внес Кузьмука в список министров обороны, при которых больше всего снижалась обороноспособность Украины.

Как передает «Громадське», в марте 2014-го генерал приезжал в украинские военные, заблокированные в Крыму в начале оккупации полуострова россиянами. По словам Алексея Никифорова, являвшегося «замполитом» 501 батальона морской пехоты, Кузьмук собрал командиров всех воинских частей Крыма и с трибуны им заявил:

«Вы здесь в „чапаевых“ не играйте. Один выстрел в Сараево привел к Первой мировой войне».

Похоже, таким образом он намекал украинским военным не оказывать вооруженное сопротивление оккупантам.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Кузьмука с военной службы по возрасту «с правом ношения военной формы».