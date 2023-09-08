Министр образования Лисовый приказал писать слова "Российская Федерация" с большой буквы

Документ под номером 1060 министр подписал 31 августа 2023 года.

Министр образования и науки Оксен Лисовый распорядился писать с заглавной буквы — "Российская Федерация".

Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства. Документ под номером 1060 министр подписал 31 августа 2023 года.

Этим документом Лисовый внес изменения в приказ МОН №1022 от 21 августа.

"Внести в приказ Министерства образования и науки Украины от 21 августа 2023 года №1022 "Об обеспечении обучения учащихся, выехавших из Украины в результате полномасштабного вторжения российской федерации и получающих образование в учебных заведениях страны пребывания и Украины" следующие изменения: в заголовке, подпунктах 1, 2 пункта 1 слова "российской федерации" заменить словами "Российской Федерации", – говорится в документе.

После опубликования приказ сразу вступает в действие, говорится в документе. Контроль за тем, как выполнят приказ подчиненные, министр возложил на своего зама.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины, поскольку является элементом российской пропаганды и орудием для промывания мозгов.

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