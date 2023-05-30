Министр образования Оксен Лисовый первым в Украине отказался от ученой степени

Оксен Лисовый написал отказ от ученой степени.
Министр образования и науки Украины Оксен Лысовый первым в Украине добровольно отказался от ученой степени.
Об этом он сообщил в Facebook 30 мая.
"Правительство уже утвердило механизм добровольного отказа от научной степени. Такой возможности раньше не существовало, теперь есть... На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчера уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", — говорится в сообщении.
Министр образования также анонсировал принятие нового закона, который, по его словам, должен стать "следующим шагом в становлении новой культуры академической добродетели".
"В академическом мире научная степень – это о ценности и доверии, а еще о получении. Постсоветская культура это несколько исказила, поэтому должны исправить и сформировать новую культуру академической добродетели, где будет место только для настоящей последовательной науки. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по моему мнению, должны только ученые", — подчеркнул Лисовый.
Ранее Оксен Лисовый выступил с инициативой разрешить гражданам добровольно отказываться от ученых степеней вскоре после назначения на должность в марте текущего года.
Напомним, Верховная рада Украины 21 марта 2023 года проголосовала за назначение на должность министра образования и науки Оксена Лисового. Его кандидатуру поддержали 313 народных депутатов.
Читайте также:
- Новый министр образования Лисовый раскрыл свою зарплату и ответил, сколько должны получать учителя
- Будет ли 12-летняя система образования с 2024 года: министр образования расставил все точки над "і"
- Новый министр Лисовый рассказал, в каком состоянии он принял образование после Шкарлета: "У нас есть множество проблем"