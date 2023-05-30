Министр образования Оксен Лисовый первым в Украине отказался от ученой степени

Министр образования и науки Украины Оксен Лысовый первым в Украине добровольно отказался от ученой степени.

Об этом он сообщил в Facebook 30 мая.

"Правительство уже утвердило механизм добровольного отказа от научной степени. Такой возможности раньше не существовало, теперь есть... На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчера уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", — говорится в сообщении.

Министр образования также анонсировал принятие нового закона, который, по его словам, должен стать "следующим шагом в становлении новой культуры академической добродетели".

"В академическом мире научная степень – это о ценности и доверии, а еще о получении. Постсоветская культура это несколько исказила, поэтому должны исправить и сформировать новую культуру академической добродетели, где будет место только для настоящей последовательной науки. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по моему мнению, должны только ученые", — подчеркнул Лисовый.

Ранее Оксен Лисовый выступил с инициативой разрешить гражданам добровольно отказываться от ученых степеней вскоре после назначения на должность в марте текущего года.

Напомним, Верховная рада Украины 21 марта 2023 года проголосовала за назначение на должность министра образования и науки Оксена Лисового. Его кандидатуру поддержали 313 народных депутатов.

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