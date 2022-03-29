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Министр образования рассказал о завершении учебного года в период военного положения

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Министр образования рассказал о завершении учебного года в период военного положения

Завершение учебного года в условиях военного положения / УНИАН

Читайте в материале ТСН.ua о завершении учебного года и получении документов по образованию в Украине.

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, алгоритм действий нарабатывается и Министерство образования и науки в ближайшее время утвердит методические рекомендации по вопросам о завершении учебного года в условиях военного положения.

В рекомендациях, в частности, разъяснят процедуру выдачи свидетельств о получении базового и полного общего образования выпускниками 9 и 11 класса.

Министр подчеркнул, что все выпускники обязательно получат необходимые документы, независимо от того, где они находятся. В частности, в Министерстве образования и науки работают над урегулированием процедуры получения дипломов временно внутренне перемещенными выпускниками школ, а также покинувшими территорию Украины.

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