Министр образования рассказал об обновлении дисциплины "Защита Украины"

Знания по дисциплине будут полезны и в милитарной, и в повседневной жизни.

Оксен Лисовый отметил, что в обновленной дисциплине "Защита Украины" будет больше прикладных аспектов. Речь идет, в частности, о медицинской помощи, топографии и работе с симуляторами дронов.

Об этом глава МОН рассказал в программе "Сніданок з 1+1".

“Дисциплина не нова, она есть в программе и уже даже модернизировалась год назад. Наша задача состоит в том, чтобы ее несколько изменить, добавить туда прикладные аспекты, полезные для повседневной жизни и те, которые найдут отклик для самореализации детей, их чувство уверенности в сложной ситуации безопасности, в которой мы являемся», — отметил министр.

Оксен Лисовый прокомментировал обновления дисциплины: «В частности, усиливаем компоненты домедицинской подготовки (больше практики), даем инженерию в части управления и сбора беспилотных летательных аппаратов, в частности дронов, квадрокоптеров, а также даем составляющую минной безопасности. Это очень важно сегодня, потому что мы знаем, какая катастрофа нас ждет и мы уже имеем невероятную заминированность».

Он продолжил: “Также даем компоненту ориентировки в пространстве, то есть топографию. Эти составляющие не милитарны, но это навыки и знания двойного назначения — они могут быть полезны и в милитарной, и в повседневной жизни».

Министр рассказал о реализации проекта и обучении самих учителей, чтобы они могли профессионально преподавать эту дисциплину: «Во-первых, сейчас мы привлекли общественные организации, активно обучающие минной безопасности, а также международные организации, в частности ЮНИСЕФ. Привлекли общественные организации, обучающие именно управлению дронами, тактической медицине и т.д. Они сейчас учат всех желающих учителей”.

“Во-вторых, собрали рабочую группу, которая сейчас трансформирует программу дисциплины “Защита Украины”. С 1 сентября запускаем пилот – тестируем. После проведения пилота запускаем проект полномасштабно в систему”, – резюмировал Оксен Лисовый.

Напомним, в Украине школьников будут обучать обновленной дисциплине "Защита Украины". В рамках предмета детей будут обучать качественную домедицинскую помощь, минную безопасность, управление дронами и ориентировку на местности — «то, на что сегодня есть запрос».

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