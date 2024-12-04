Министр ошеломил количеством разрушенных в Украине за год объектов

В Украине за год количество разрушенных в результате военных действий объектов недвижимости и инфраструктуры увеличилось на 50 тыс.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, сообщает "Укринформ".

Кулеба рассказал о количестве разрушенных в результате войны объектов.

"В начале 2024 года у нас было зафиксировано 280 тыс. разрушенных объектов. Уже сейчас эта цифра увеличилась до 330 тыс. То есть за год эта ужасающая динамика достигла 50 тыс. объектов", – сказал министр.

Он акцентировал на задаче не просто восстановить разрушенное, но и сделать так, чтобы в каждом решении и проекте восстановления был заложен смысл, логика и забота о людях.

Кулеба считает, что цифровизация является инструментом, позволяющим провести восстановление максимально понятно, эффективно, прозрачно и подотчетно на всех этапах.

К слову, по данным Минздрава, по состоянию на конец октября 2024 года в Украине в результате вражеских обстрелов было повреждено 1680 объектов медучреждений, еще 226 – разрушено до основания.

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