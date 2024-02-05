Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина написала заявление об отставке (фото)

В Верховную Раду Украины 5 февраля поступило заявление об отставке от министерства по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

Об этом написал глава главы ВР Руслан Стефанчук, передает "Укринформ", а также сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины", – отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.

Фото заявления Лапутиной Фото: Стефанчук

Что известно о деятельности Юлии Лапутиной

С 1992 года Юлия Лапутина, педагог и психолог по образованию, начала службу в рядах Службы безопасности Украины оперуполномоченного подразделения контрразведки.

В 2014 году она стала замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

В июне 2020-го – членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

С 18 декабря 2020 возглавляет Министерство по делам ветеранов Украины.

Отметим, что в ноябре 2023 года Общественный совет при Минветеранов призвал Юлию Лапутину уйти с поста. По информации организации, деятельность Лапутиной была неэффективной, в частности речь шла об отсутствии сложившейся государственной политики ветеранов.

Более того, происходит упадок Минветеранов как институции – только за последний период сменилось три государственных секретаря, несколько раз менялась структура министерства, отток кадров катастрофический.

“Вы скрываетесь не только от общественности, но и не посещаете важные мероприятия и даже заседания комитетов Верховной рады. В этой должности вы уничтожили диалог со своей аудиторией – вам не доверяют и не верят”, – подчеркнула команда Общественного совета.

Также высказывали мнение о том, что Лапутина превратила министерство в свой "личный ивент-офис, проводящий никому не нужные мероприятия".

Более того, отмечалась "узурпация власти одним заместителем" — Светланой Кашенец, которая "не имеет опыта работы с ветеранами вообще".

Напомним, как летом 2023 года отмечала министерша по делам ветеранов Юлия Лапутина во время визита в Нидерланды, где находились на лечении украинские военные, 4 млн ветеранов будут нуждаться в поддержке общества уже в ближайшие годы.

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