Министр рассказал о готовности энергетической системы к зиме

Работа украинской энергосистемы зимой будет зависеть от количества обстрелов и их последствий.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Он отметил, что последствия обстрелов могут зависеть от работы противовоздушной обороны.

"Мы сейчас видим, что уровень защиты намного выше, лучше, чем было в предыдущую зиму", — заявил Галущенко.

Вместе с тем министр заявил, что сложно прогнозировать последствия обстрелов энергосистемы.

"Но я уверен, что даже если будут повреждены объекты генерации или передачи, это будет носить временный характер. Система держится и никаких веерных отключений нет. Все отключения сегодня, которые есть, это последствия погодных условий", — сказал он.

Министр посоветовал украинцам запасаться генераторами, чтобы снизить последствия от отключений света, если они будут зимой.

"Покупайте, держите, пусть они будут. Мы делаем все, чтобы они вам никогда не понадобились", – сказал он.

Напомним, ранее руководитель сектора "Энергетика" Офис эффективного регулирования, эксминистр энергетики Алексей Оржель заявил, что ситуация с электроэнергией будет зависеть от того, будет ли и как часто будет Россия бить по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство энергетики готовится к сложному отопительному сезону. Там заявляют, что в тактике российской армии ничего не изменилось, и она будет обстреливать энергетические объекты и во время отопительного сезона 2023-2024 годов.

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