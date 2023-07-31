Министр рассказал, сколько удалось восстановить поврежденных россиянами ТЭС

Кубраков обещает, что технически страна будет готова к началу отопительного сезона.

Украине удалось восстановить практически все объекты тепловой генерации, поврежденные в результате обстрелов армии РФ осенью-зимой.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет РБК.Украина.

"Предприятия тепловой генерации возобновлены практически на 100%. Параллельно работаем над обеспечением резервными мощностями на случай возникновения форс-мажорных ситуаций", — отмечает Кубраков.

По его словам, из более 700 объектов теплоснабжения, поврежденных россиянами, восстановлено более 65%. По оценке министра сейчас уровень подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период составляет около 60%.

"Это базовый показатель готовности к настоящему моменту в году", — сказал министр.

Впрочем, отмечает Кубраков, Украина технически будет готова на 100% к началу отопительного сезона – к 1 октября.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал украинцев не спешить избавляться от генераторов, чтобы обеспечить стабильность нового отопительного сезона. По его словам, сейчас продолжаются ремонты поврежденного россиянами оборудования. Кроме того, специалисты занимаются модернизацией инфраструктуры. В то же время он отмечает, что украинцам следует быть готовыми к любым сценариям.

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