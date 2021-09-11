Министр юстиции хочет проверить на детекторе лжи руководителей украинских СМИ, чтобы узнать, дают ли они зарплату в конвертах

Министр юстиции хочет проверить на детекторе лжи руководителей украинских СМИ, чтобы узнать, дают ли они зарплату в конвертах

Денис Малюська считает, что медиа в Украине тоже работает в тени.

Министр юстиции Денис Малюська предложил собрать глав украинских ключевых медиа и узнать, выплачивают ли те своим работникам зарплату в конвертах.

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Об этом он сказал во время форума YES (Ялтинской экономической стратегии), когда отвечал на вопрос председателя наблюдательного совета группы StarLightMedia Елены Франчук, которая отметила, что многие украинские СМИ имеют хорошую прибыль и исправно платят налоги, сообщает LB.ua.

"Я бы хотел предложить собрать глав украинских крупных СМИ с моим участием и пройти на соответствующем оборудовании тест, чтобы понять, кто выдает и принимает зарплату в конвертах, а кто — нет. Я и сам как министр готов принять в этом участие. Более того, узнать о том, те, кто обладает большими медиа-холдингами, получили ли они какие-то неофициальные зарплаты, которые не были задекларированы ", — сказал Денис Малюська.

Он добавил, что большинство украинских медиа может работать в тени.

"Это может быть неплохой и даже рентабельный бизнес. Я вижу большие зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звездам, и очень небольшие заработные платы, которые декларируются и проверяются налоговой. Я вижу, что наши СМИ очень крутые. Наши ток-шоу, контент, который генерируется медиа-компаниями нельзя сравнить с тем, что могут себе позволить государственные компании. Есть в этом теневая сторона функционирования СМИ в Украине. Я не говорю обо всех. Если мы говорим о тех медиа, которые освещают политическую жизнь, в большинстве случаев теневая сторона финансирования", сказал министр юстиции.

Напомним, которые сегодня зарплаты в Украине, и в каких регионах платят больше. По данным Государственной службы статистики Украины, в большинстве областей наблюдается снижение средней зарплаты по сравнению с предыдущими данными.

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