Министр юстиции сообщил, что мешает конфискации активов России в пользу Украины

Россияне явно прибегнут к контрмерам и будут конфисковывать активы наших западных партнеров на своей территории в случае конфискации активов РФ в пользу Украины.

Министр юстиции Украины Денис Малюска заявил об этом в эфире телемарафона.

В частности, Малюска перечислил минусы конфискации активов России в пользу Украины.

Нивелируется иммунитет,

нивелируется защита суверенных активов любого государства мира,

появится механизм, как и прецедент, который может быть повторен.

"Это барьер, над которым думают наши партнеры. Другой барьер, это то, что россияне очевидно прибегнут к контрмерам и будут конфисковывать активы наших западных партнеров на своей территории. Соответственно наши партнеры калькулируют, а что же это им в остальном концов будет стоить. Потому что контрмеры из России точно состоятся", – отметил Малюска.

Он также заявил о необходимости разработки нового международного договора с новым исключением.

"Юридический – это то, что есть иммунитет, есть защита активов... Это нужно разработать новый международный договор с новым исключением, предусмотреть снятие иммунитета в юридической плоскости, что очень сложно для юристов-международников", – добавил он.

Также, по его словам, существует и политический аспект, почему эта инициатива не двигается слишком быстро.

"Некоторые, возможно, рассчитывают на то, что судьба суверенных активов может быть использована как какой-то рычаг в последующих мирных переговорах, чтобы добиться какого-то компромисса с тем, кто тогда... будем руководить Российской Федерацией", — добавил он.

Ранее уже сообщали, что в Украине заработала платформа, где отчитываются о конфискованных деньгах и имуществе у муртадов Кремля.

85 тысяч долларов и более 77 миллионов гривен денежных российских активов конфисковали в Украине.

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