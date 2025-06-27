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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Министру Алексею Чернышеву назначена мера пресечения

Чиновник обязан внести залог в течение пяти дней.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Алексей Чернышов

Министр национального единства Алексей Чернышов

Высший антикоррупционный суд назначил более 120 миллионов гривен залога вице-премьер-министру — министру национального единства Алексею Чернышеву, удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания на YouTube-канале ВАКС.

Судья Виталий Крикливый также обязал министра Чернышева носить электронный браслет, но не стал отстранять его от должностей, как того просила прокуратура.

Чернышев обязан внести залог в течение пяти дней. Если он не выполнит обязательства и нарушит условия меры пресечения, прокурор может потребовать изменить меру пресечения на более строгую.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает чиновника в превышении служебных полномочий и получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах.

Чернышеву грозит от 8 до 12 лет заключения.

В чем обвиняют Чернышева

Алексей Чернышев стал подозреваемым по делу о коррупции в строительной сфере.

По версии следствия, летом 2022 года Чернышов, который тогда был министром развития громад и территорий, посодействовал застройщику в получении земельного участка и здания в Киеве в рамках инвестиционных договоров по заниженной стоимости.

Следствие утверждает, что из-за этого государство недополучило более 1 миллиарда гривен.

Взамен Чернышев получил от застройщика скидку на приобретение квартир в будущей новостройке, которую следствие оценило в 14,5 миллиона гривен. Однако ВАКС арестовал землю, на которой должны были построить дом.

Адвокаты Чернышева настаивают, что министр действовал в пределах своих полномочий и не имел выгоды от инвестиционного договора. Они просили суд признать подозрение необоснованным и отказать в избрании их клиенту меры пресечения.

Алексей Чернышев на судебном заседании заявил, что он не виноват, ведь не нанес ущерб государству.

Напомним, 22 июня министр Алексей Чернышев вернулся из заграничной командировки в Украинуна фоне слухов о его бегстве от уголовного преследования.

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