Министры энергетики и юстиции: Зеленский сообщил, кто согласует кандидатуры
Зеленский анонсировал согласование кандидатов на ключевые правительственные должности.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Юлией Свириденко о заполнении вакантных должностей в Кабинете Министров.
Об этом глава государства сообщил в своем сообщении.
По словам Зеленского, во время встречи они обсудили подбор кандидатов на должности министра энергетики и министра юстиции, которые остаются открытыми.
Президент отметил, что в согласование кандидатур будет привлечено и парламентское большинство.
«Договорились, что премьер-министр вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министров. Именно так это обсуждалось на состоявшейся на прошлой неделе встрече с фракцией», — подчеркнул он.
Имена возможных претендентов пока не разглашаются.
Напомним, 19 ноября Верховная Рада уволила Германа Галущенко с должности министра юстиции, фигурирующего по делу «Мидас».
Также 315 депутатов поддержали увольнение министерки энергетики Светланы Гринчук, также фигурирующей в расследовании НАБУ и САП. Накануне Гринчук подала заявление об отставке.
Исполнение обязанностей министра юстиции Украины временно возложено на заместитель главы Минюста по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак. А исполняющим обязанности министра энергетики вместо Светланы Гринчук назначен первый заместитель министра Артем Некрасов.