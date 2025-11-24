Министры энергетики и юстиции: Зеленский сообщил, кто согласует кандидатуры

Зеленский сообщил о подборе кандидатов на две министерские должности / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Юлией Свириденко о заполнении вакантных должностей в Кабинете Министров.

Об этом глава государства сообщил в своем сообщении.

По словам Зеленского, во время встречи они обсудили подбор кандидатов на должности министра энергетики и министра юстиции, которые остаются открытыми.

Реклама

Президент отметил, что в согласование кандидатур будет привлечено и парламентское большинство.

«Договорились, что премьер-министр вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министров. Именно так это обсуждалось на состоявшейся на прошлой неделе встрече с фракцией», — подчеркнул он.

Имена возможных претендентов пока не разглашаются.

Напомним, 19 ноября Верховная Рада уволила Германа Галущенко с должности министра юстиции, фигурирующего по делу «Мидас».

Реклама

Также 315 депутатов поддержали увольнение министерки энергетики Светланы Гринчук, также фигурирующей в расследовании НАБУ и САП. Накануне Гринчук подала заявление об отставке.

Исполнение обязанностей министра юстиции Украины временно возложено на заместитель главы Минюста по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак. А исполняющим обязанности министра энергетики вместо Светланы Гринчук назначен первый заместитель министра Артем Некрасов.