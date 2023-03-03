Министры энергетики Украины и США встретились в Загребе: о чем говорили

Украина рассчитывает на поддержку США в вопросе присоединения к Совету управляющих МАГАТЭ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренголм. Стороны на заседании Партнерства трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата в Загребе обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества стран в сфере энергетики.

Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Галущенко сообщил Гренголм, что Украина выдвинула свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ и подчеркнул, что государство рассчитывает на поддержку США в этом вопросе.

Он поблагодарил коллегу за помощь энергетическому сектору Украины, в частности, за газотурбинную мобильную электростанцию. Напомним, Агентство США по международному развитию недавно предоставило его Украине.

В Загребе встретились министры энергетики Украины и США

"Отдельно на встрече акцентировалось на совместных усилиях по реализации инициативы Net Zero World, предусматривающей ускорение перехода к чистым, безопасным энергетическим системам и построению безуглеродного мира", — говорится в сообщении.

Также украинский министр ознакомил госпожу Гренголм с положениями обновленной Энергетической стратегии Украины до 2050 года. Стороны обсудили углубление сотрудничества в атомной отрасли и корпоратизацию "Энергоатома".

Ка ранее мы сообщали, Белый дом анонсировал, что в пятницу, 3 марта, США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Прежде всего в него войдут боеприпасы для HIMARS и другой артиллерии.

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