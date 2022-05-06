Министры иностранных дел стран Балтии приехали в Киев: какова цель визита

Дипломаты из стран Балтии прибыли в столицу Украины, чтобы обсудить несколько вопросов.

Сегодня, 6 мая, министры иностранных дел Эстонии, Литвы и Латвии находятся с рабочей поездкой в Киеве, где обсудят с украинской стороной, в частности, вопрос предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в Twitter.

"Посещаем Киев с латвийским и эстонским коллегами. В этот раз мы также говорим о восстановлении, реставрации и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", — написал дипломат.

Напомним, 3 мая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что до конца текущей недели Украина завершит вторую часть опросника ЕС по соответствию украинского законодательства праву ЕС во всех сферах.

Как сообщал ТСН.ua, к Украина планирует приехать глава МИД Германии Анналена Бербок, но когда состоится этот визит, пока неизвестно.

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