Министры на заседание правительства пришли в форме сборной Украины и поблагодарили футболистов аплодисментами (фото)

Министры на заседание правительства пришли в форме сборной Украины и поблагодарили футболистов аплодисментами (фото)

Денис Шмыгаль похвалил игроков сборной за вчерашний матч и выход Украины в 1/4 финала Евро-2020.

Украинские министры в среду, 30 июня, на заседание правительства пришли в форме украинской сборной по футболу. Члены Кабмина также поблагодарили игроков сборной аплодисментами.

Об этом шла речь в начале заседания Кабмина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед началом работы правительства похвалил игроков сборной за вчерашний матч и выход Украины в 1/4 финала Евро-2020.

"Несколько слов о невероятном матче нашей сборной по футболу вчера. Украина теперь в 1/4 финала Евро-2020. Это — огромный успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю и благодарю ребят, спасибо тренерам за эту победу. Такие вещи мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет и болела за нашу команду ", — сказал Шмыгаль.

Кабинет Министров Украины

Напомним, сборная Украины в феерическом матче обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Также фанат после решающего гола Довбика выскочил к сборной на поле.

Евро-2020: впервые в истории сборная Украины попала в четвертьфинал чемпионата Европы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку