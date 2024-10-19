Министры обороны стран G7 поддержали путь Украины в НАТО

В декларации говорится, что поддержка Украины будет продолжаться и дальше.

Министры обороны стран Большой семи (G7) в субботу, 19 октября, поддержали "необратимый" путь Украины к членству в НАТО.

Об этом говорится в совместной декларации глав оборонных ведомств стран G7, пишет Reuters.

В частности, министры отметили важность создания украинской армии, взаимосовместимой со странами-членами НАТО.

В документе подтвердили, что и дальше планируют оказывать помощь Украине, в частности, военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

"Мы поддерживаем Украину по необратимости ее пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — говорится в декларации.

Министры обороны стран G7 также осудили агрессию РФ, которая "ввела позицию конфронтации и дестабилизации в глобальном масштабе, также прибегая к гибридной войне и безответственному использованию ядерной риторики":

"Мы снова подтверждаем нашу непреклонную поддержку свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

Добавим, вице-премьер по вопросам евроинтеграции, министер юстиции Ольга Стефанишина заявила, что членство Украины в НАТО возможно уже после завершения войны.

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