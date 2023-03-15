Минкульт подготовил изменения в порядок выезда артистов и журналистов за границу: какие условия

Подготовлены изменения в порядок выезда артистов, художников, журналистов, где есть "два или три ключевых момента".

Министерство культуры и информационной политики готовит изменения в порядок выезда за границу артистов, художников, журналистов. Они должны будут подтверждать, что в их организациях ведется военный учет, а также контракты, где указана цель поездки.

Об этом сказал глава Минкульта Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

Он уточнил, если речь идет о продвижении украинской культуры или сборе средств, то лица должны предоставлять отчет и о проделанной работе. Отчет требуется и если это, условно говоря, дипломатические визиты.

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"Мы подготовили изменения в порядок выезда артистов, художников, журналистов, где два или три ключевых момента. Во-первых: все эти люди должны подать подтверждение своих организаций, что в этих организациях ведется военный учет и, я думаю, это справедливо. второе, должны быть предоставлены контракты относительно того, для чего они, собственно, выезжают. Это продвижение украинской культуры, или это сбор средств. Они должны предоставлять отчеты, о том, что они сделали", — сообщил министр.

Ткаченко добавил, что отчет также должен быть предоставлен, если речь идет о дипломатических визитах, причем они не могут продолжаться более 60 дней.

"Давайте для начала разберемся с тем, чтобы законным способом люди, представляющие Украину, могли осуществлять промоуцию и в дальнейшем, чтобы все эти комики, стендаперы, которые порочат, в принципе, процесс продвижения украинской культуры, не помешали, в частности, группе TVORCHI выступать на Евровидении", — подчеркнул Ткаченко.

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