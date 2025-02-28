Минкульт прекращает выдачу писем содействия для артистов: в ГПСУ рассказали детали

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины временно прекращает выдачу писем содействия выезжающим за границу артистам.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко пояснил, что Минкульт стремится унормировать правила пересечения границы, поэтому пока представители медиа и культуры смогут выезжать только на общих основаниях — при наличии соответствующих документов.

Профильное министерство сейчас разрабатывает предложения для внесения изменений в постановление Кабмина №57 относительно пересечения границы гражданами Украины.

"Собственно свое решение может прокомментировать Министерство культуры, почему и на чем оно основывается. Но мы видели, что Минкульт выходит с предложением для того, чтобы полностью нормировать эту норму для этой категории граждан относительно пересечения границы. ... Но надо четко понимать, что и сейчас есть представители медийной сферы или культуры, которые, к примеру, забронированы", — отметил представитель ГПСУ.

Он сообщил, что медийщики и культурные деятели, которые имеют бронирование, а также представители других сфер, могут пересекать границу, при наличии служебной командировки, военно-учетного документа или бронирования.

"Если документы в порядке, конечно, такие лица будут пропущены на выезд из Украины. Если представители этих сфер подпадают под другое условие пропуска — кто-то многодетный, или исключен с воинского учета, это также дает право на пересечение границы", — добавил Демченко.

Напомним, в Украине изменились правила пересечения границы для перевозчиков гуманитарных и медицинских грузов.

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