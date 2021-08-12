Минкульт создал Цифровую карту событий к 30-летию Независимости Украины: мероприятия, которые можно посетить

На карте каждая область имеет свой уникальный цветок-символ.
Министерство культуры и информационной политики создало цифровую карту событий ко Дню Независимости Украины. Это национальная единая платформа, которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине Независимости.
Об этом в четверг, 12 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
"Проект охватывает все области Украины. На карте каждая область имеет свой уникальный цветок-символ. В рамках празднования независимости Украины планируется провести более 300 мероприятий", — говорится в сообщении.
Так, на Цифровой карте событий в интерактивном формате будет отображаться место, время и дата событий с развернутой информацией о самом событии. Карта также содержит удобный функционал поиска по локации и дате и ссылки на социальные сети и другие внешние ресурсы.
"Благодаря Цифровой карте пользователь сможет просмотреть всю информацию о событиях в конкретном месте и сможет спланировать их посещения", — отметили в Минкульте.
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