Минкульт создал Цифровую карту событий к 30-летию Независимости Украины: мероприятия, которые можно посетить

Минкульт создал Цифровую карту событий к 30-летию Независимости Украины: мероприятия, которые можно посетить

На карте каждая область имеет свой уникальный цветок-символ.

Министерство культуры и информационной политики создало цифровую карту событий ко Дню Независимости Украины. Это национальная единая платформа, которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине Независимости.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проект охватывает все области Украины. На карте каждая область имеет свой уникальный цветок-символ. В рамках празднования независимости Украины планируется провести более 300 мероприятий", — говорится в сообщении.

Так, на Цифровой карте событий в интерактивном формате будет отображаться место, время и дата событий с развернутой информацией о самом событии. Карта также содержит удобный функционал поиска по локации и дате и ссылки на социальные сети и другие внешние ресурсы.

"Благодаря Цифровой карте пользователь сможет просмотреть всю информацию о событиях в конкретном месте и сможет спланировать их посещения", — отметили в Минкульте.

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