Минкульт установил ряд нарушений со стороны УПЦ МП на территории Киево-Печерской лавры: что известно

Министерство культуры и информационной политики выявило в ходе проверки ряд нарушений договора аренды, заключенного между УПЦ (МП) и заповедником "Киево-Печерская лавра", которые являются основаниями для его расторжения.

Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

Министерство культуры и информационной политики Украины во время проверки установило ряд нарушений со стороны Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви. Эти нарушения могут служить основанием для расторжения договора аренды о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью”, – заявили в МКИП.

Среди выявленных нарушений – самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия, строительство новостроек на территории заповедника.

"Это нарушение требований части 14 статьи 5, статьи 141, пункта 1 статьи 24, пунктов 2, 3 статьи 25, статьи 26, статьи 32, пункта 4 статьи 33 Закона Украины "Об охране культурного наследия", части четвертой статьи 26 Закона Украины" О регулировании градостроительной деятельности", статьи 5 Закона Украины "Об основах градостроительства", статьи 28 Закона Украины "Об архитектурной деятельности", а также пунктов 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7 Охранных договоров", — отметили в ведомстве.

Кроме того, было зафиксировано нецелевое использование объекта государственной собственности, в частности, подвала 1914 года. Речь также идет о ненадлежащем содержании памятника архитектуры местного значения – книжного склада, корпуса 113.

В министерстве подчеркивают нарушение условий подпункта 4 пункта 3.2 договора от 19.07.2013 № 2 об обязательстве не передавать без разрешения заповедника (государственного учреждения) имущество третьим лицам (однако переданы корпуса в субаренду Митрополии УПЦ и Киевской духовной академии; посторонних юридических лиц).

В МКИП напоминают, что на территории Киево-Печерской лавры работает комиссия по проверке наличия, условий хранения и состояния сохранности культурных ценностей, которые передавались из Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь) церкви.

Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата должна уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Что будет с Лаврой и как изгнать русский дух из священников Московского патриархата

Читайте также: