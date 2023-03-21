Минкульт ужесточил требования для выезда артистов за границу: что изменилось

Одной из предпосылок стала ситуация с невернувшимся в Украину комиком Андреем Щегелем.

Министерство культуры и информационной политики и правоохранительные органы ужесточили требования для выдачи разрешения на выезд за пределы Украины артистам-мужчинам призывного возраста, чтобы предупредить злоупотребления.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

В Министерстве подчеркнули, что одной из предпосылок стала ситуация с комиком Андреем Щегелем. Накануне он признался, что получал повестки, но выехал из страны ради жизни "в комфортной психологической обстановке", после чего не вернулся.

Другим примером злоупотребления назвали выезд за границу режиссера Тараса Голубкова. По данным СМИ, он мог недавно снять музыкальный клип для российской певицы, хотя получил разрешение на поездку с целью создания документального фильма о войне РФ против Украины.

Согласно новым правилам, для подготовки Министерством письма о содействии в пересечении границы артистам теперь также нужно подать военно-учетные документы в дополнение к тем, которые обязательно предоставлялись ранее.

"Эти документы должны быть у каждого мужчины призывного возраста по закону, а их отсутствие – нарушение украинского законодательства", – говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что могут помогать артистам, музыкантам, художникам и журналистам с выездом за границу только тогда, когда они относятся к сфере культуры и информации, а цель путешествия состоит в защите и популяризации интересов нашего государства в мире.

Скандал с выездом за границу Щегеля и Голубкова

Стендапер Андрей Щегель в интервью заявил, что сумел сбежать из Украины в Турцию, а о защитниках сказал, что это "их выбор – погибать на войне". После волны хейта в его адрес, Щегель назвал Украину "и**аным цирком с попаянными дебилами".

Однако уже впоследствии Щегель в своем Instagram опубликовал видео, где оправдался за свои скандальные заявления. По его словам, он никак не считает, что защитники выбирают погибать на войне. Зато его слова якобы перекрутили.

СМИ также сообщали, что украинский режиссер Тарас Голубков снял клип для российской певицы, поддерживающей войну в Украине. Голубков уехал из Украины после начала полномасштабной войны. он получил разрешение на выезд от Минкульта, как и скандальный комик Андрей Щегель.

Напомним, Минкульт подготовил изменения в порядок выезда артистов и журналистов за границу.

Читайте также: